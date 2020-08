All’Arena dei Pini di Milano Marittima il concerto classico dedicato a chi ha sofferto e lottato negli ultimi mesi

Oggi mercoledi 26 alle 21 all’Arena dei Pini di Milano Marittima l’Associazione La Pomme in collaborazione con il Comune di Cervia e la Proloco di Milano Marittima presenta lo spettacolo BELLEZZA E AMORE che prevede l’esecuzione del capolavoro del maestro di Salisburgo, la Messa da Requiem di Mozart, e alcuni brani d’Opera. Sicuramente la famosa sequenza religiosa Mozartiana accompagnata dal Va Pensiero e l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana fa respirare aria di ripartenza. A dare vita a questo evento sarà l’ Orchestra Città di Ferrara, tre Cori uniti assieme per l occasione, Quadriclavio di Bologna, Città di Faenza e M. Callas di Cesena e da solisti di fama internazionale il Soprano Raffaella Battistini, il Tenore Giorgio Casciarri, il Contralto Cristina Knorren e il Basso Francesco Ellero D’Artegna sotto la magica bacchetta dell Maestro Lorenzo Bizzarri. Anche il Parlamento e L’Arena di Verona hanno riprodotto questo capolavoro proprio per volere evidenziare un segnale di bisogno di stare insieme dopo i mesi trascorsi. L’evento verrà dedicato a tutti di coloro che hanno sofferto e lottato negli ultimi mesi, i lavoratori delle AUSL saranno ospiti. Per prenotazioni e informazioni è consigliabile telefonare al 3355871066.