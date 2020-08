Bagnacavallo Festival. Prenotazioni esaurite per la serata con Maria Pia Timo e Vittorio Bonetti

Continuano gli appuntamenti con la nona edizione del Bagnacavallo Festival che, sempre nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid, sta registrando un buon afflusso e tanto apprezzamento da parte del pubblico. Così è stato anche per le ultime due serate nel chiostro di San Francesco, giovedì 20 agosto con il teatro di Veronica Gonzalez e martedì 25 con la cantante Eloisa Atti e il suo gruppo.

Sono invece già esaurite le prenotazioni per lo spettacolo Sorrisi & Canzoni con Maria Pia Timo e Vittorio Bonetti, in programma sempre al chiostro di San Francesco nella serata di venerdì 28 agosto. Si può però ancora prenotare l’ultima serata del Festival, martedì 1 settembre, che alle 21.30 proporrà presso il chiostro la collaudatissima coppia Gianni e Paolo Parmiani nello spettacolo FricanDoremi… tascabile, in collaborazione con Associazione musicale Doremi e Pro Loco Bagnacavallo.

Gianni e Paolo Parmiani.

Per quanto riguarda poi le proiezioni in piazza della Libertà sulle Memorie nascoste di Bagnacavallo, l’appuntamento conclusivo è previsto lunedì 31 agosto alle 21.30. Le narrazioni di Mario “Maginot” Mazzotti, accompagnate da un video proiettato sulla Torre Civica e contributi musicali, saranno dedicate allo Sferisterio comunale e alla sua lunga storia. La serata è in collaborazione con Associazione musicale Doremi e gruppo Facebook Bagnacavallo a trebbo. Il video proiettato sulla Torre civica sarà poi pubblicato in rete.

proiezione piazza con Mario Maginot Mazzotti in video.

Il Bagnacavallo Festival è ideato e organizzato dall’Associazione culturale Controsenso in collaborazione e con il contributo del Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo. Associazioni partner: Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Consorzio il Bagnacavallo, Suburbia, Teatro del Drago.