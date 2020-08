FraternitArte: all’ultimo appuntamento si va “Da Dioniso a santo Paolo: l’estasi del ballo”

Con quest’ultimo appuntamento si conclude a Ravenna la Rassegna FraternitArte. Oggi, mercoledì 26 agosto, si terrà la conferenza con il Collettivo Amici della Tammorra dal titolo “Da Dioniso a santo Paolo: l’estasi del ballo”.

“Da Dioniso a santo Paolo: l’estasi del ballo”

È la pizzica-pizzica, che affonda le sue radici nel mito, nella Madre Terra, in Dioniso, con il Ditirambo, o le Menadi e mendicanti e falsi medici, fino a Santo Paolo, protettore degli animali striscianti, tutti uniti nella ritualità di guarigione del Tarantismo: le visite dei malati ai templi asclepei nell’antica Grecia e le tarantate di oggi che entrano nelle chiese per chiedere la guarigione.

Gesti pagani che, in tempi relativamente recenti, si sono assimilati alla tradizione cristiana per non scomparire, ma che ritornano nel morso della tarantola, metafora, mascheramento, giustificazione della dura vita delle contadine, del loro crollo psicologico, della loro isteria individuale o collettiva, da cui era possibile guarire, con esorcismo a carattere musicale coinvolgendole in una danza terapeutica.

Ingresso eventi dal parcheggio di via Port’ aurea 15 Ravenna. Cancello aperto dalle ore 19,30 fino ad esaurimento posti. Concerto ore 21

E’ possibile prenotare un’insalata di farro, cous cous o riso ( confezioni mono porzioni), per chi cena tavolo e posti riservati. Per info Daniela 3386215630

Rassegna FraternitArte: incontri intrecciati tra musica, teatro, letteratura e mercatini del “ fatti a mano”.