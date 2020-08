“Ogni Campagna è Illuminata”: rassegna cinematografica all’aperto a Savio di Cervia

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna cinematografica monografica sotto le stelle nelle località dell’entroterra cervese. Per questa edizione l’organizzazione ha deciso di dedicare la rassegna a Federico Fellini. A 100 anni dalla nascita, la rassegna ripropone le opere più importanti del regista romagnolo legate alla sua terra di origine. Giovedì 27 agosto alle ore 20.30 la rassegna continua con la proiezione de I Vitelloni ( film del 1953) nel giardino della sala prove comunale in via Martiri Focaccia 16, a Savio di Cervia.

Il film è incentrato sulle vicende di un gruppo di cinque giovani: l’intellettuale Leopoldo , il donnaiolo Fausto, il maturo Moraldo , l’infantile Alberto e l’inguaribile giocatore Riccardo. La rassegna continuerà con l’ultimo appuntamento del 3 settembre a Montaletto nel giardino della scuola Buonarroti in via Farneti 4 con il film La Dolce Vita del 1960. Tutte le proiezioni sono programmate per le ore 20.30. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate. L’evento è a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cervia in collaborazione con Zirialab ed il supporto dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, i consigli di zona e l’associazione Monticulum.