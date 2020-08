Arteinte Social Project di Ravenna: scrittura collettiva, in uscita due libri dedicati a bambini con bisogni speciali

L’Associazione di promozione sociale no profit Arteinte Social Project di Ravenna, che si occupa di avviare progetti per bambini con bisogni speciali e ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate, informa di aver pubblicato due nuovi libri. Il progetto Scrittura collettiva “I libri in bianco e nero” ha il patrocinio del Comune di Ravenna “Assessorato alle politiche sociali”.

Due favole realizzate con il metodo della scrittura collettiva dai ragazzi del Centro Creattivando di Ravenna Coop. Sociale “La Pieve” e dai ragazzi Comunità alloggio disabilità psichica Villanova di Ravenna Coop. Sociale “Il Cerchio”.

Il progetto è condotto da Alessandra Cavarra educatrice Coop. Sociale “Il Cerchio” ed è promosso da Valeria Leoni Presidente di Arteinte Social Project. La grafica dei libri è stata curata da Gas Devy.

Esperienze di scrittura collettiva: Risorse in Te, due favole realizzate con il metodo della scrittura collettiva che consiste in un modo di scrivere che come dice la parola stessa, trae la sua forza nella collaborazione di più persone. Questo metodo ha la sua prima codificazione elaborata da Don Milani alla fine degli anni ’60 nella scuola di Barbiana.

In questo contesto il metodo viene riadattato alle esigenze dei ragazzi; la necessità di raccontare le proprie esperienze e di confrontarsi con i coetanei o con coloro che dividono lo stesso percorso, trovando punti di interesse comuni e traiettorie divergenti. Un cammino che parte quindi da un confronto comune, partendo da una parola o da una immagine, passando attraverso le diverse idee dei partecipanti alla discussione per arrivare insieme a costruire una storia collettiva con un finale imprevisto e desueto. Il fulcro di tale progetto è la parola “insieme”: insieme si parte, insieme si discute, insieme si arriva ad un risultato concreto. L’educatore in questa situazione funge da moderatore, da registratore delle diverse esperienze.

Nella fragilità la forza: la scrittura come terapia, per attivare processi emotivi gratificanti, coinvolgenti sul piano identitario e favorire l’empatia spontanea fra i partecipanti e il pensiero creativo per vincere la paura e il dolore.

Titolo libro: Un anniversario particolare. L’enigma della Gioconda (Ragazzi del Centro Creattivando Coop. Sociale “La Pieve”)

Titolo libro: Storia di Raffaello e Willy. L’inventore che voleva volare e il folletto che non glielo fece fare.