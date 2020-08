Bagnacavallo. Rassegna cinematografica al Cineparco inizia con la presenza del regista Gerardo Lamattina

Il fine settimana della rassegna Bagnacavallo al Cinema prende il via venerdì 28 agosto con la presenza al cineparco di Gerardo Lamattina, regista de Il drago di Romagna, assieme alla co-sceneggiatrice Federica Cervellini e all’attore Lorenzo Golinelli. Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Il programma della serata prevede alle 21.30 una breve introduzione degli ospiti, la proiezione del film e successivamente l’incontro con il pubblico, che potrà intervenire e porre domande. Il Drago di Romagna è una docufiction girata a Ravenna, che attraverso la storia di un’appassionata di Mah Jong racconta della singolare diffusione del tipico gioco cinese in Italia e soprattutto in Romagna, mostrando al contempo come basterebbe poco per aprirsi al diverso.

Regista, autore e attore, Gerardo Lamattina, nato a Pertosa (Sa), vive a Ravenna. Laureato al Dams di Bologna con una tesi in Storia del Cinema, ha diretto e interpretato diversi cortometraggi e alcuni lungometraggi partecipando a numerosi festival nazionali e internazionali.

Il fine settimana dell’arena bagnacavallese proseguirà poi sabato 29 agosto con La verità di Kore’eda Hirokazu che mette in scena il piccolo regno di una donna che al mestiere di attrice ha dato tutto, anche a scapito degli affetti personali. Domenica 30 agosto poi verrà proiettato Hammamet di Gianni Amelio sul crepuscolo di Bettino Craxi, una pagina della storia d’Italia che ancora divide e fa discutere. In replica lunedì 31. Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su:

gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema