Russi. Nel giardino della Rocca serata hip hop: Giovane Ir guida quartetto di cantanti

Musica e giovani nel giardino della Rocca di Russi il 28 agosto 2020. Sul palco quattro giovani cantanti: il faentino Sevioh( Filippo Saviotti), Johnma (Gianmarco Ciccinelli) di Lugo, Alesio (Alesio Faqolli) di Ravenna e la ‘star’ russiana Alessandro Ferracuti in arte Giovane Ir. I quattro sono musicisti ventenni, interpreti del genere hip hop, stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica live, ma hanno già un bel seguito di amici e fan.

L’evento è organizzato da un gruppo di coetanei di Russi, guidati da Ferracuti, tutti con la passione per l’hip hop. “Abbiamo colto al volo l’occasione offerta da ‘un palco per gli appassionati’ – afferma Giovane Ir – l’iniziativa con cui il Comune, in collaborazione con la società di registrazione Duna Studio, mette a disposizione il giardino della Rocca e i fonici, per chi vuole divertire e divertirsi facendo musica dal vivo”.

Si inizia alle 18,30, con il dj set di Toni (Emilio Sartoni), dalle 20 concerto con le esibizioni di Sevioh, Johnma, Alesio e Giovane IR. La serata si chiude con il dj set LSize (Luca Chiaravalli).

“Quattro cantanti insieme per farsi conoscere e far scoprire la loro musica – spiegano gli organizzatori – ma sopratutto per divertire e divertirsi”.

Sul posto lo stand del bar Centrale con pizza, piadina e salsiccia, cocktail, birra. Gli organizzatori ricordano al pubblico di presentarsi con la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale.