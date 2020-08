Il romanzo “La dama del settecentenario” di Nello Agusani al Big Mama Beach di Marina di Ravenna

Sabato 29 agosto alle ore 19.30 presso il bagno Big Mama Beach in viale delle Nazioni 190 a Marina di Ravenna, avrà luogo la prima presentazione assoluta del romanzo poliziesco di Nello Agusani “La dama del settecentenario”, freschissimo di stampa per le Edizioni del Girasole. Il volume è il numero 3 della collana dantesca “Fuori dalla selva” e reca una introduzione di Luciano Fuschini e una postfazione di Ivan Simonini. Assieme a Luciano Fuschini sarà presente l’autore. Al centro del romanzo l’operazione DA.MA. (Dante e Maometto) condotta dal Commissario Matteucci, tornato a Ravenna per la minaccia di attentato alla Tomba di Dante. Alle ore 20.30 è prevista una “cena di pesce con delitto” cui parteciperà l’attore Franco Costantini che interpreterà alcuni passi del libro.

“La dama del settecentenario” è il secondo romanzo poliziesco di Nello Agusani. Un panino di saggistica sontuosamente imbottito di narrativa. In pratica è un poliziesco colto, rivolto sia agli appassionati del giallo sia agli amanti di Dante, e si collega a un fatto veramente accaduto a Ravenna nel 1989.

“Importa rilevare il differente giudizio che Dante dà di Maometto da una parte e dell’Islam dall’altra. Al Profeta dei musulmani è riservata una sorte orrenda, tale da indurre nel lettore disgusto più che rispetto per una grande figura storica. Se di Maometto si può dire che esce molto male dalle pagine del poema dantesco, non altrettanto si può dire dell’Islam: fra i grandi saggi del Limbo dantesco figurano Saladino, Avicenna, Averroé, che fece conoscere Aristotele agli intellettuali del medioevo cristiano. Del resto il Corano, pur negando a Gesù una natura divina, lo esalta come uno dei più grandi Profeti di Allah e anche per i musulmani la nascita di Gesù da Maria Vergine è un dogma indiscutibile” si legge nell’introduzione di Luciano Fuschini.

“Il peso della cultura araba sulla cultura europea ha il suo simbolo in Nasìr ad-Din at-Tusi (XIII secolo), poeta e filosofo, medico e chimico, matematico, astronomo e giurista. Nell’epoca aurea della civiltà islamica medievale, Nasìr intuisce molte teorie poi dimostrate da Copernico (mobilità della Terra), Galileo (Via Lattea), Darwin (evoluzione della specie), Einstein (linea curva). Quanto a Dante, qualche pregiudizio su Maometto ce l’ha, ma non ha certo pregiudizi sulla cultura araba: la studia, l’apprezza e l’assimila fino a trasformarla in architettonica cornice astrale e quindi in colonna portante del suo Poema” scrive nella postfazione Ivan Simonini.