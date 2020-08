Lugo. A “Il Maggiolino dei libri” arriva Alice Keller

Venerdì 28 agosto la rassegna online “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, proposta dalla Sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, ospita la scrittrice per bambini e ragazzi Alice Keller con una video-presentazione che sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Nel video l’autrice presenterà i suoi ultimi due libri appena usciti: Le disavventure del Barone Von Trutt (Sinnos Edizioni, illustrazioni di Veronica Truttero) e Yukie e l’orso (KiraKira Edizioni, illustrazioni ad acquerello di Maki Hasegawa).

Alice Keller è nata a Bologna e, dopo un periodo trascorso tra il teatro e la musica, ha deciso di occuparsi di scrittura. Nel 2015 ha aperto a Ravenna “Momo”, libreria per bambini e ragazzi, insieme alle amiche Veronica Truttero e Sara Panzavolta.

“Il Maggiolino dei Libri… a Lugo” è la rassegna letteraria della biblioteca Trisi di Lugo che ogni venerdì per tutta l’estate ha ospitato e continuerà ad ospitare autori e illustratori italiani per bambini e ragazzi, nei suoi “salotti” virtuali come la pagina Facebook e il canale YouTube della biblioteca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” del Centro per il libro e la lettura, che quest’anno si prolunga – in forma virtuale – fino al 31 ottobre.