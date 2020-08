Voltana. Venerdì 28 agosto ai Concerti in Villa la musica degli Est

Venerdì 28 agosto la rassegna dei Concerti in Villa di Voltana ospita gli Est (Electric String Trio) con “Rossini vs Mozart”. Dalle 21 l’appuntamento è a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13). Gli Est, gruppo composto da Nicola Nieddu al violino, Antonio Cortesi al violoncello e Luca di Chiara al contrabbasso, attraverso arrangiamenti originali composti dagli stessi membri fanno rivivere musiche del passato in una chiave inedita. Dal jazz alla bossanova, dal gipsy al valzer ogni esperienza musicale trova spazio nella loro musica. Violino, violoncello e contrabbasso danno voce a queste follie sonore.

Il gruppo esegue sui palchi di teatri e festival repertori tratti dal lavoro di grandi compositori come Ennio Morricone, Mozart (dal quale prende vita nel 2017 il loro primo prodotto discografico dal titolo EST) e Rossini.

L’ingresso è a offerta libera. Il concerto si svolgerà anche in caso di maltempo. La prenotazione è obbligatoria al numero 0545 72885. Ogni partecipante deve essere munito di mascherina. I Concerti in Villa proseguono, sempre a Villa Ortolani, venerdì 4 settembre, con il Trio Movie “Note per Ennio Morricone”, un omaggio al grande Maestro recentemente scomparso.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.