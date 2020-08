Alla biblioteca Malatestiana di Faenza apre una serie di concerti dedicati a Dante

Un fine settimana ricco di iniziative per il Collegium Musicum Classense, che organizza due appuntamenti appartenenti a due cicli diversi: il secondo la mattina di domenica 30 agosto, alle 10.30 presso la biblioteca Malatestiana di Faenza, primo di Museo Sonoro.

La matinée faentina apre in anticipo la serie dei concerti autunnali di Museo Sonoro e Bellezza Fuori Porta, quest’anno dedicati a Dante in attesa dell’anniversario. Il concerto di domenica è un omaggio al poeta come innovatore della lingua e alla musica come linguaggio: composizioni vocali e strumentali presentate dall’Ensemble di Musica antica del Conservatorio di Ferrara si uniranno a letture su Dante e la Romagna.

Le disposizioni sanitare prevedono per la partecipazione al concerto l’uso obbligatorio della mascherina, la sanificazione delle mani e, per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare i concerti sul sito collegiummc.racine.ra.it, dove si trovano tutte le informazioni del festival.