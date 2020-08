Bagnacavallo Festival. In piazza della Libertà la storia in video dell’impianto sportivo comunale

Dopo il tutto esaurito al chiostro di San Francesco nella serata di venerdì 28 agosto per lo spettacolo Sorrisi & Canzoni con Maria Pia Timo e Vittorio Bonetti, la nona edizione del Bagnacavallo Festival continua con il penultimo appuntamento, le proiezioni in piazza della Libertà che lunedì 31 agosto Mario “Maginot” Mazzotti dedicherà allo Sferisterio comunale. La visione delle proiezioni in piazza è libera e gratuita.

Sono invece già esaurite le prenotazioni per l’ultimo spettacolo del Festival, che martedì 1 settembre alle 21.30 vedrà protagonisti al chiostro di San Francesco Gianni e Paolo Parmiani in FricanDoremi… tascabile, in collaborazione con Associazione musicale Doremi e Pro Loco Bagnacavallo.

Sferisterio di Bagnacavallo in tempi antichi

Dopo aver indagato le vicende storiche, architettoniche e artistiche dell’orto dell’ex convento di San Giovanni e di Palazzo Galegati, nella serata di lunedì 31 agosto l’ultima puntata sulle Memorie nascoste di Bagnacavallo condenserà nel video di Mario “Maginot” Mazzotti la lunga storia dello Sferisterio comunale. Della durata di circa quindici minuti il filmato verrà proiettato dalle 21.30 alle 23 sulla Torre Civica di piazza della Libertà.

Le narrazioni di Mazzotti partiranno dal tamburello e dal gioco del pallone o del bracciale, che hanno un’antica tradizione a Bagnacavallo.

Già dal 1720 si ha notizia di una richiesta indirizzata al consiglio comunale per destinare uno spazio all’uso del gioco del pallone; il luogo venne localizzato nel “sito della Fossa” presso Porta Superiore, ma per vari motivi non venne subito utilizzato e nel 1739 fu concesso l’uso della pubblica piazza (attuale piazza della Libertà). Per il disturbo che arrecava ai passanti e agli edifici circostanti il gioco venne spostato nel 1747 nella piazzetta Folicaldi in via Mazzini (di fronte all’omonimo Palazzo), ma anche qui l’ubicazione non era delle migliori e soltanto nel 1794 viene trovata la soluzione definitiva nella “Fossa delle monache” adiacente a Porta Pieve. Lo sferisterio era uno dei più belli e spaziosi della regione, la muraglia cosiddetta “del rimbalzo” venne inaugurata nel 1825, subì un parziale atterramento nel 1873, fu restaurata nell’anno successivo ma crollò definitivamente nel 1964 per essere ricostruita ex novo.

L’attuale sistemazione risale alla ricostruzione degli anni dal 1966 al 1968. Il video proiettato sulla Torre civica sarà poi pubblicato in rete.

Nei filmati sulle Memorie Nascoste le ricerche e le narrazioni sono a cura di Mario “Maginot” Mazzotti, le riprese, la regia e il montaggio di Alessandro Carnevali, i contributi musicali registrati di Matteo Ascari (flauto), Piergiorgio Anzelmo (violoncello), Nicola Nieddu (violino), Cecilia Ottaviani (voce), Alessandro Ricchi (sax baritono), Davide Tardozzi (chitarra).

Il Bagnacavallo Festival è ideato e organizzato dall’Associazione culturale Controsenso in collaborazione e con il contributo del Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo. Associazioni partner: Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Centro sociale Abbondanza, Cercare la Luna, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Consorzio il Bagnacavallo, Suburbia, Teatro del Drago.

L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti in arte Piki.