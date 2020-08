Festival delle Arti di Cervia al via con Jean Fabry in concerto

Prosegue la “tre giorni” serale (dalle 21) del Festival delle Arti di Cervia giunta alla diciannovesima edizione che ha riunito 40 artisti impegnati a creare “in diretta” nella splendida cornice del Piazzale dei Salinari sul Porto canale.

Oltre agli artisti che dipingono, scolpiscono, creano mosaici e ceramiche, sono stati allestiti i laboratori per i bambini: s’impara la pittura con Luciano Medri e Mariotti Mara, le tecniche dell’incisione attraverso la realizzazione di multipli d’autore con Fabrizio Paolucci, si può costruire un fiore con Elena Butmalai, s’impara l’arte del mosaico con Cinzia Montanari Paola Maltoni, mentre il laboratorio di origami a tema è svolto da Gregorio Prada Castillo. I laboratori sono organizzati secondo le normative in attuazione Covid-19. Le postazioni sono contrassegnate sul tavolo in modo di avere la giusta distanza ed evitare l’assembramento. Il percorso d’ingresso all’evento è differenziato dall’uscita.

Sabato 29 agosto alle ore 21.30 sul palco del festival il gruppo Jean Fabry presenta il concerto: “Cercalo: musica immaginaria alla caccia del fantastico quotidiano”. Il gruppo musicale Jean Fabry, in attività dagli anni novanta, è formato da tre non-musicisti uniti dalla passione per il collezionismo di dischi: Antonio Baruzzi, voce e chitarra, Davide “Marlo” Bassi, voce e strumenti di recupero, Paolo Pappi alle tastiere.

Inoltre il collettivo artistico Ossigeno Rosso realizzano una pittura con gessetti e colore bianco ispirata a Federico Fellini, tema scelto quest’anno dal festival, dal titolo: “AMSOSCORD Tutto di immagina”, cercando di coinvolgere gli artisti e il pubblico presente. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del comune di Cervia, Club del sole, Ifa, Nadep.