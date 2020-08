Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera: gli ultimi appuntamenti

Ultimi giorni con gli appuntamenti di Mosaico di Notte e delle Visite guidate in Musica di Ravenna Bella di Sera.

Mosaico di Notte, visto il successo di pubblico, è prorogato fino a mercoledì 2 settembre anche se solo con uno dei due percorsi di visita guidata, quello organizzato su due turni, alle 20.30 e alle 21, che prevede la visita alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia e a Sant’Apollinare Nuovo. Obbligatoria la prenotazione dell’orario di accesso nei monumenti, acquistando il biglietto on line sul sito www.ravennamosaici.it. Venerdì 28 agosto, dalle 20.30 alle 23, è ancora visitabile anche la Domus dei Tappeti di Pietra, con prenotazione obbligatoria sul sito www.ravennantica.it .

Mosaico di Notte è promosso dal Comune e realizzato grazie alla collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia e la Fondazione RavennAntica.

Ravenna Bella di Sera propone gli ultimi tre appuntamenti delle Visite Guidate in Musica, della durata di un’ora circa, che si concludono in alcuni dei giardini più belli della città.

Sabato 29 agosto alle 20,30 si va nelle Memorie dantesche a Ravenna tra passato e presente; alle 21 nella Ravenna del ventennio e alle 21.30 nella Ravenna nel cuore, la parte più antica della città; la conclusione della serata sarà ai Giardini del palazzo della Provincia con il Cabaret in Musica del Duo Sconcerto: Matteo Ferrari, flauto e Andrea Candeli, chitarra.

Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, il Duo Sconcerto trasforma ogni concerto in un vero e proprio spettacolo. La bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione e di un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e anche all’estero, permette loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al folk irlandese, dall’ouverture del Barbiere di Siviglia alla Carmen di Bizet. Per Andrea Candeli e Matteo Ferrari la solidità classica, la maturità artistica e la competenza musicale non sono una gabbia rigida ma un motore di ricerca verso un’improvvisazione mai banale e ricca di imprevedibili sfumature.

Domenica 30 agosto alle 20,30 Come sa di sale dolce lo pane altrui: la Ravenna RicorDante; alle 21 nella Nobiltà e crudezza dei Rasponi e alle 21.30 tra Le donne di casa Rasponi, tra monache femministe, benefattrici e imprenditrici; le visite si concluderanno nel giardino interno di palazzo Rasponi dalle Teste con Piumè Swing, un breve spettacolo di Teatro Circo sorprendente, a cura di Garden Circus.

Infine lunedì 31 agosto alle 20,30 la visita guidata andrà Per le memorie di un passato glorioso e i suoi splendidi palazzi; alle 21 lungo Passeggiata con delitto e alle 21.30 in un Viaggio alla scoperta di chiese ed edifici scomparsi; in conclusione secondo appuntamento con lo spettacolo Piumè Swing, sempre nella splendida cornice del giardino interno di palazzo Rasponi dalle Teste.

Le visite guidate sono rese possibili grazie alla preziosa collaborazione delle guide turistiche di Ravenna e la cura degli intrattenimenti musicali, della durata di 25 minuti ciascuno, è di Ensemble Mariani.

Nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate, i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone; ognuno dovrà indossare la mascherina. La prenotazione è obbligatoria e on line; i partecipanti saranno dotati di auricolari monouso, radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it