“Targhe devozionali in cammino” in Mostra a Brisighella

Sabato 29 e Domenica 30 Agosto il Chiostro dell’Ex Antico Convento dell’Osservanza di Brisighella ospiterà, grazie alla collaborazione con il Gruppo “Amici dell’Osservanza”, il Comune di Brisighella e la Pro Loco di Brisighella la Mostra “Targhe Devozionali in Cammino” . Trattasi di una raccolta di targhe devozionali presentate dalla Compagnia Beato Nevolone, volontari che gestiscono il Cammino del Viae Misericordiae in collaborazione con “Il Cammino di S.Antonio”.

Il Cammino Viae Misericordiae tocca santuari, pievi, chiese, edicole, monasteri e musei …luoghi di culto in cui si incontrano le targhe devozionali. Le Targhe devozionali presentate in Mostra provengono dalla secolare tradizione ceramica del territorio. Questa mostra sarà comprensiva delle targhe devozionali del Viae Misericordiae a cui si aggiungeranno altre targhe devozionali in terracotta derivanti da una donazione privata e realizzate a mano dalla ceramista Arnalda Ferranti di Bologna. Tali targhe devozionali sono testimonianze del territorio, delle tradizioni religiose, storiche, culturali e popolari.

Parte integrante di questa iniziativa è l’evento “I love cammini” 2020, Progetto Regionale promosso dall’Uff. ATP dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio della Regione Emilia- Romagna.

A tale proposito, Domenica 30 Agosto, Il Cammino di S.Antonio insieme al Cammino Viae Misericordiae, organizzano ”Camminando…tra santi e beati nella città dei cardinali” una camminata di 13 km. attraverso borghi, pievi e parchi naturali dell’Appennino Faentino,con partenza alle ore 8 dal parcheggio della Stazione Ferroviaria di Brisighella.

La prenotazione è obbligatoria.

La mostra sarà aperta al pubblico:

Sabato 29 Agosto, dalle ore 16 alle ore 19.

Domenica 30 Agosto, dalle ore 10 alle ore 19.

Info: info@viaemisericordiae.org

luciano.albonetti@gmail.com

Tel. 0546.22608