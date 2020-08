Marco Martinelli e Ermanna Montanari raccontano la storia del Teatro delle Albe su Rai Radio 3

Dal 30 agosto su Rai Radio 3 Marco Martinelli e Ermanna Montanari raccontano la storia del Teatro delle Albe in cinque puntate. La programmazione estiva di Pantagruel – Rai Radio 3 si chiude con un affondo di cinque capitoli sulla storia della compagnia ravennate a cura di Marco Martinelli e Ermanna Montanari (che nella puntata di sabato 30 agosto saranno in diretta) e la regia del suono di Marco Olivieri. In conduzione Katia Ippaso.

Dopo aver ospitato Mimmo Cuticchio e la sua Opera dei Pupi, il Teatro Elfo-Puccini diretto da Elio De Capitani e Ferdinando Bruni e la Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, la rassegna Storie teatrali 50 a cura di Laura Palmieri all’interno della trasmissione Pantagruel, si chiude dunque con tre weekend – sabato 30 agosto, poi il 5, 6, 12 e 13 settembre, sempre alle ore 17 – dedicati alla compagnia ravennate di Marco Martinelli e Ermanna Montanari. Si completa così la storia di quattro compagnie italiane che hanno segnato, ognuna in modo diverso e peculiare, la scena degli ultimi cinquanta anni.

“Parleremo – dicono Martinelli e Montanari – di asini, di teatro politttttttico, con sette t, di bambini coraggiosi che attraversano il Mediterraneo per venire in Italia, di maghi, fate, magie, di Greta Thunberg e del nostro pianeta avvelenato, di Dante Alighieri e del suo poema profetico, dei campi della campagna romagnola, di deserti africani e di altri misteriosi sconfinamenti”.