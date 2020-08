Spitfire Contest 2020, una grande festa “Beach edition” di break dance in memoria del piccolo Alessio

Sabato pomeriggio, 29 agosto, sulla spiaggia del bagno Marina Bay di Marina di Ravenna, gli appassionati di hip hop non sono mancati all’appuntamento annuale ravennate con la break dance: lo Spitfire Contest 2020, quest’anno per la prima volta Beach edition e con palinsesto modificato per via della normativa anticovid.

L’iniziativa, ideata da Viera e Stefano Lunardini per tenere vivo il ricordo del figlio Alessio, bboy prematuramente scomparso, e giunta quest’anno alla VII edizioni, punta ad aiutare i giovani, valorizzando la cultura Hip Hop.

Per l’edizione 2020 sono state create categorie diverse dagli anni precedenti ( 1vs1 Under 14; 1vs1 Open; 2vs2 Mixed Style) al fine di velocizzare le pulizie e le sanificazioni prima e dopo le esibizioni sul dance flore.

E come ogni anno lo Spitfire Contest ha regalato uno spettacolo nello spettacolo, prima con le battle tra bboy e bgirl e poi con le performance degli ospiti. Alla serata hanno partecipato Nasty Den (Denis Guerrini), Sesé (Serena Ballarin), DJ Nersone (Francesco Guglielmelli), DJ Collo (Davide Del Gaia), Moder (Lanfranco Vicari), Duna (Andrea Scardovi), Denis Di Pasqua, Attilio, Foglia, Frigo, (Davide Pazzaglia), Kira Marco Cristoferi ed è intervenuta Vincenza Palmieri, Presidente dell’Associazione di Pedagogia Familiare, realtà che da anni segue lo Spitfire Contest.