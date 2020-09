Russi. “Una Notte Un Sogno”, spettacolo liberamente tratto dalla commedia shakespeariana “Sogno di Una Notte di Mezza Estate” 

Mercoledì 2 settembre, alle ore 21 nel giardino del gazebo di via Leonardo da Vinci, andrà in scena lo spettacolo a cura della Compagnia teatrale ‘I calzini spaiati’ “Una notte, un sogno”, liberamente tratto dalla famosa commedia shakespeariana. L’ingresso è libero.

Una commedia spensierata, magica ed emozionante accompagnata da canzoni italiane degli anni ’60 e ’70 suonate e cantate dal vivo dai protagonisti della storia. Una notte, nel tentativo di coronare i loro sogni d’amore, quattro giovani si ritrovano in mezzo ad un bosco fatato. Si sa, “spesso accade che il vero amore venga messo alla prova” e così è anche per i nostri protagonisti che lottano, tra realtà e sogno, equivoci ed incantesimi, per avere il loro lieto fine.