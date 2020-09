Ultima settimana di cinema all’arena delle Cappuccine di Bagnacavallo

Cominciata il 26 giugno scorso, si conclude lunedì 7 settembre la 36a edizione della rassegna Bagnacavallo al Cinema ospitata all’arena delle Cappuccine.

Mercoledì 2 settembre verrà proiettato Memorie di un assassino di Bong Joon-ho, film coreano in cui un serial killer continua a mietere vittime sfuggendo alla polizia, mentre giovedì 3 sarà la volta di Light of my life di Casey Affleck, dove in un presente distopico una pandemia ha rotto l’equilibrio sociale e scaraventato la civiltà in una preistoria tribale

Dominazioni, seduzioni e inganni in una riflessione sull’estetismo, sull’ebbrezza del potere dai risvolti oscuri sono invece alla base di Mademoiselle di Chan-wook Park in programma venerdì 4, cui seguirà sabato 5 settembre 5 è il numero perfetto di Igor Tuveri: tratto dall’omonima graphic novel, è un affresco multicolore della Napoli degli anni Settanta, un noir onirico e nebuloso.

Chiuderà la stagione estiva, domenica 6 e lunedì 7 settembre, l’ultimo film di Clint Eastwood, Richard Jewell. Ambientato durante le Olimpiadi di Atlanta 1996, ripercorre la vicenda di un uomo issato sull’altare e poi gettato nella polvere dalla ferocia dei mass media e della polizia.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Info: www.arenabagnacavallo.it – cinemabagnacavallo@gmail.com