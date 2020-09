Al Private Banking della Cassa in Piazza del Popolo a Ravenna le opere dantesche di Daniele Albatici

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e per rendere ulteriore omaggio all’inizio delle celebrazioni per il Settimo Centenario Dantesco, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna di Piazza del Popolo, fino al 15 settembre prossimo, una mostra su “Il cammino di Dante”, esposizione di dipinti del pittore ravennate Daniele Albatici e di poster promozionali dell’Associazione “Il Cammino di Dante” di Ravenna, associazione culturale nata nel 2012, impegnata a promuovere il patrimonio naturalistico locale e l’amore per Dante Alighieri. La mostra presenta una serie di opere di Daniele Albatici, che da anni, affascinato dalla poesia di Dante, va traducendo in immagini e colori passi e personaggi della Divina commedia.

“L’artista, come ricorda Franco Gàbici, prende sempre le mosse dalla “selva oscura”, qui raffigurata efficacemente non come un bosco statico e tenebroso che evoca timori e antiche paure, ma come un topos che richiama invece una “foresta spessa e viva”, con una fuga prospettica di alberi che conduce il pellegrino Dante, che qui rappresenta l’umanità, a convergere verso quel punto all’infinito che è meta ultima alla quale tende il poeta. Le interpretazioni di Albatici costituiscono un percorso artistico che va di pari passo con il Cammino di Dante, qui raffigurato da itinerari fra Ravenna e Firenze lungo sentieri che attraversano boschi e foreste e che grazie al pennello di Albatici traducono in immagini la metafora del peregrinare dantesco”.

Il Cammino di Dante è un percorso di quasi 400 km fra l’Emilia-Romagna e la Toscana, tra il mare e la montagna, nato per unire Ravenna e Firenze. Si tratta di un itinerario ricco di spunti storici e letterari, che si fa strada tra le antiche vie che lo stesso Dante era solito percorrere durante i suoi viaggi e il suo esilio.