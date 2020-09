Al via il 5 settembre il Ceramic Performance Festival a Faenza

“Indagare il materiale ceramico in tutte le proprie potenzialità, invitando grandi artisti di diversi settori, dalle arti visive alla musica, al teatro, alla danza. Il Ceramic Performance Festival, dopo essere nato e realizzato per un biennio a Montelupo Fiorentino, giunge nella sua terza edizione a Faenza; uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale della ceramica artistica” dichiara Matteo Zauli, direttore artistico del Museo Carlo Zauli e curatore del Ceramic Performance Festival .

Il festival avrà luogo in alcuni suggestivi spazi del centro storico di Faenza e del Museo Carlo Zauli. Sarà un viaggio nel lato performativo della ceramica che trasporterà il materiale su terreni ed applicazioni lontani dalla pura funzione oggettuale o scultorea.

Gli artisti selezionati realizzeranno un lavoro site specific e tematico, che dalla ceramica prenda origine e ruoti attorno ad essa, alternando musica, danza, teatro e dando origine a performance.

PROGRAMMA

SABATO 5 SETTEMBRE 2020 ORE 18,00

Rabalà

La ceramica che suona

Piazza Nenni (della Molinella) ore 18,00

SPECIALE WEEK END MADE IN ITALY

CERAMIC PERFORMANCE FESTIVAL, a cura del MUSEO CARLO ZAULI

Musicisti:

Gianluca Fortini: Sax Alto, Clarinetto, Clarinetto Basso, Flauti

Fabio Cimatti: Sax Baritono, Cul de Sax (Sassofono a Coulisse)

Enrico Versari: Percussioni in ceramica

Gian Luca Babini: Percussioni in ceramica

Rabalà, è un gruppo di ricerca sonora legata ai materiali ceramici. La musica prodotta dal quartetto è caratterizzata dall’indagine timbrica ad ampio raggio e da un linguaggio “improvvisativo” radicale in costante dialogo con i ritmi e i colori della tradizione Mediorientale.

Gli strumenti: campane, udu, tombak, darbuka sono in ceramica, progettati da Enrico Versari, realizzati da tornianti locali, decorati dalla prestigiosa Bottega Vignoli, nel segno della grande tradizione faentina. Il materiale ceramico produce una sonorità del tutto unica, che ben si sposa con il timbro legnoso dei clarinetti e dei sassofoni.

SPECIALE MADE IN ITALY, la mostra-mercato della ceramica italiana: INGRESSO LIBERO

SABATO 5 settembre 2020, ore 10.00-13-00 / 16.00-19.00

DOMENICA 6 settembre 2020, ore 10.00-13-00 / 16.00-19.00

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020 ORE 18,00

Whalebone Arch di Claudia Losi

Titolo: “Whalebone Arch”

Artista: Claudia Losi

Curatore: Matteo Zauli con un testo critico di Guido Molinari

Partner culturale: AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica

8 Settembre 2020 ore 18,00. Intervento performativo dell’artista sull’opera esposta.

Dal 9 settembre sino al 31 ottobre 2020. Installazione video opera Claudia Losi, laboratori didattici, momenti performativi del Ceramic Performance Festival e concerti di musica contemporanea della rassegna “Ossessioni”.

Fine ottobre 2020. Presentazione al pubblico del catalogo progetto “Whalebone Arch”.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042

La mostra è APERTA al pubblico martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle 13,00

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020 ORE 21,00

Whalebone Arch di Claudia Losi

Concerto “Intrecci fra musiche e terra”

Festival Ossessioni 2020 / IV edizione / sonorizzazioni

Rassegna inTempo 2020

8 settembre 2020 h 21.00.

“Intrecci fra musiche e terra”

Sonorizzazioni a cura di Donato D’Antonio

Vanni Montanari – Flauto Donato D’Antonio – Chitarra

PROGRAMMA

Chen Yi, Three Bagatelles from China West, per flauto e chitarra

– Shan Ge; – Nai Guo Hou; – Dou Duo

Mauro Montalbetti Asamashi II (2019), per flauto in ceramica e chitarra

Toru Takemitsu Toward the sea, per flauto contralto e chitarra

– The Night; – Moby Dick; – Cape Cod

Michio Miyaghi Haru No Umi, per flauto e chitarra

LEGGI DI PIU’

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042

Ingresso a offerta libera

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2020 ORE 21.00

(Non) posso fare a meno di me

Performance di Mona Lisa Tina

Un progetto performativo site specific che accoglierà riflessioni poetiche ed estetiche sia legate all’identità del luogo, sia all’indagine artistica generale di Mona Lisa Tina.

(Non) posso fare a meno di me, desidera interagire con le tematiche della ricerca dello scultore Zauli in questo luogo di forti connotazioni storiche e identitarie e condividere con i presenti un’esperienza “sentimentale” significativa nella specifica modalità performativa dell’artista.

In ottemperanza delle norme di sicurezza Covid 19 Mona Lisa Tina non potrà relazionarsi fisicamente con i presenti ma utilizzerà altri strumenti espressivi che possano coinvolgerli emotivamente ed attivamente.

LEGGI DI PIU’

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Se il numero dei prenotati dovesse superare il numero consentito dalle norme di sicurezza Covid 19, si aprirà un secondo turno con orario 21.45 – 22.30.

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042,

Ingresso a offerta libera

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2020 ORE 21,00

Lo spazio del MCZ per Atelier Be

ATELIER BE.

Realtà di promozione e produzione in ambito artistico-culturale.

Francesca e Tommaso Cappelli, Riccardo Carnevali, Annalisa Marchetti e Anita Bucci.

La mission di Atelier Be è quella di promuovere la partecipazione giovanile, incentivando le nuove generazioni a condividere interessi e capacità all’interno di iniziative e progetti artistico-culturali. Attraverso i propri canali di comunicazione e al proprio network, si impegna nella promozione di giovani talenti in ambito artistico, letterario e musicale, affinché possano esprimere e dimostrare a pieno la loro creatività e capacità. Cultura. Arte. Musica. Letteratura. Fotografia. Design. Eventi. Cineforum. Mostre. Live.

“Cerco di capire cosa c’è nell’interspazio tra il visibile e il tattile. Sono segni, […] vuoti, sguardi, attese, segni visibili dunque. Quelli invisibili, che cerchiamo, sono ancora custoditi gelosamente nella terra, […] sono dietro ai muri, sotto la pelle, nascosti in una memoria senza codici”(…) cit. Carlo Zauli.

Lo spazio che si modella intorno a noi fa cogliere i soggetti sotto forme e immagini ogni volta diverse. Cambiare il punto di vista per farsi sorprendere, trovare nuove soluzioni, cercare un dialogo.

La relazione fra l’osservatore e l’opera dipende anche da ciò che li separa o li avvicina, dal tipo di fruizione che si offre, così l’opera non smette mai di essere viva nel suo mutare.

Gli allestimenti interagiscono con gli spettatori, una lettura diversa delle opere, con proiezioni e musica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042,

Ingresso a offerta libera

DOMENICA 27 SETTEMBRE ORE 21.00 e ORE 21.30

Menoventi

Prove di volo

Ideazione e Regia di Gianni Farina

Con Yuri Viola

In occasione della prima edizione del Ceramic Perfomance Festival di Moltelupo Fiorentino, Menoventi accolse l’invito di Matteo Zauli a confrontarsi con un’opera esposta nella sezione del festival “La ceramica del quotidiano: il vaso”. Senza esitazioni Gianni Farina scelse di confrontarsi con l’opera di Ornaghi & Prestinari “Prove di volo”, già vista a Faenza in occasione della residenza d’artista del duo milanese.

Quella coppia di vasi, antropizzati dal contesto più che dalla forma, accese immediatamente l’immaginario di Menoventi per l’ironia perturbante e l’immediata forza narrativa.

L’operazione del gruppo romagnolo è concettualmente tanto elementare quanto spericolata: un professionista delle cadute tenterà di tradurre in azione scenica l’opera ceramica e mostrerà l’evoluzione di quel frame che i pavidi vasi – pietrificati dalla paura – non osano fare.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sono previsti due turni di ingresso: ore 21.00 e ore 21.30

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042,

Ingresso a offerta libera

Il progetto Whalebone Arch è realizzato grazie al contributo del bando Exhibit Program | Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

In collaborazione con

Comune di Faenza | AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica | Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza – Crédit Agricole | Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna | Associazione Amici della Ceramica e del MIC | CNA Faenza | La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese | Podere La Berta