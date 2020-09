Alla “Vecchia Pesa” di Classe suona la Teachers’ Band

Venerdì alle ore 21 la Teachers’ Band suonerà alla “Vecchia Pesa” in via Classense n.88, nell’ambito della rassegna “Vecchia Pesa estate” promossa dall’associazione Classe Archeologia e Cultura.

Il gruppo musicale ravennate, composto in origine da insegnanti della scuola media Montanari uniti dalla passione per la musica, è cresciuto molto negli ultimi anni con l’innesto di una corposa sezione fiati. L’organico attuale si compone di oltre quindici elementi, in larga parte docenti di istituti scolastici del territorio: Montanari (Vanessa Vaccari, Rossano Novelli, Claudio Bondi, Luca Lanciotti, Massimo Luotto, Mauro Vergimigli, Silvia Ricci Lucchi), Don Minzoni (Franco Emaldi e Luca Loreta), Damiano (Luca Dalpozzo), Baccarini di Russi (Claudio Serafini, Annibale Guarini), Istituto Alberghiero (Alessandro Maestri).

Affiancano i teachers il batterista Lorenzo Guardigli, ex-alunno della Montanari, e i sassofonisti Ivan Brosio e Lorenzo Novelli.

Il repertorio della Band attraversa vari generi musicali, con brani di Stevie Wonder, Blues Brothers, Etta James, Earth Wind and Fire, Frank Sinatra, Tom Jones e tanti altri.