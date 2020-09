“Il maggiolino dei libri…a Lugo”: Anna Paolini alla rassegna online dalla sezione Ragazzi della biblioteca

Sarà Anna Paolini l’ospite del prossimo appuntamento della rassegna virtuale “Il Maggiolino dei libri…a Lugo”, organizzata dalla sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. L’illustratrice e autrice bolognese venerdì 4 settembre presenterà il suo libro Maria Sibylla Merian – La magia della Crisalide in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Il libro fa parte della collana nata con Logos Edizioni dedicata a donne forti ed esemplari che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte. Maria Sibylla, entomologa vissuta nel ‘600, era una bambina affascinata dall’osservazione e dallo studio della natura. Il volume, accompagnato da poetiche illustrazioni realizzate con matite colorate, racconta come nasce la sua passione per i bruchi, le farfalle e il disegno naturalistico. Una storia dedicata al diritto di sognare e di portare avanti le proprie idee e passioni.

Anna Paolini è nata a Bologna, dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti prima di specializzarsi in Illustrazione editoriale presso l’Accademia Internazionale Comics. Da sempre ha la passione per il disegno e ama disegnare in modo particolare la natura e gli elementi naturali.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0545 38558 o scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it