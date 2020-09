Ieri pomeriggio, 3 settembre, ha destato non poca curiosità la “passeggiata” per le vie del centro di Ravenna, del volto di Dante, opera realizzata dallo street artist “Ravo” Mattoni.

La reinterpretazione il volto di Dante di Sandro Botticelli, di dimensioni 220 x 170 cm, ha transitato per le strade dello shopping, fino alla Biblioteca Oriani in Via Corrado Ricci, luogo dell’allestimento della mostra “Uno, nessuno e centomila volti”, progetto di Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna.

“Non si è trattato di un evento o di una performance, ma di un semplice trasporto dell’opera – spiega Marco Miccoli di Bonobolabo -. Per ragioni logistiche abbiamo dovuto trasferire la grande opera a piedi, per le vie del centro storico di Ravenna, e la cosa ha fatto un po’ scena, destando molto interesse tra i passanti”.

L’opera realizzata a “bomboletta” dallo street artist italiano Andrea “Ravo” Mattoni, in occasione della mostra “Uno, nessuno e centomila volti”, è ora allestita presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani” di Ravenna, situata di fianco alla tomba di Dante Alighieri, assieme ad altre 23 opere.

“Viste le restrizioni dettate dalle procedure di contenimento del Covid-19, il progetto Dante Plus per l’anno 2020 prevede una selezione di 24 volti delle precedenti 4 edizioni, riprodotte in dimensioni cm 200×140 e collocate sulle vetrate della biblioteca Alfredo Oriani – spiega Miccoli – . La mostra, con questa modalità, sarà aperta 24 ore su 24 in quanto fruibile direttamente dall’esterno e quindi non è prevista neppure un’inaugurazione. Però probabilmente, entro la fine dell’ autunno, organizzeremo un finissage, invitando alcuni artisti, per fare il punto su questi 5 anni di mostre del progetto Dante Plus.

La mostra, come nelle edizioni passate, mira a riunire un gruppo di artisti, diversissimi gli uni dagli altri che, dall’illustrazione al fumetto e alla street art cercano di dar vita a nuova identità del Poeta.

La grafica dell’edizione del 2020 è dell’artista Giuseppe Veneziano, artista provocatore della scena new pop italiana.

ARTISTI IN MOSTRA

Ale Giorgini, Alessandro Pautasso, Andrea Dalla Barba, Bomboland, Camilla Falsini, Camilla Garofano, David Sossella, Davide Barco, Davide Bart Salvemini, Davide Bonazzi, Elisa Seitzinger, Francesco Poroli, Il Pistrice, Ilaria Urbinati, Lorenzo Gritti, Marco Bonatti, Marco Goran Romano, Mauro Gatti, Max Petrone, Michele Bruttomesso, Resli Tale, Rita Petruccioli, Stefano Babini, Van Orton Design.

INFORMAZIONI

5 settembre 2020 – 18 ottobre 2020

Ingresso gratuito, la mostra è fruibile solo dall’esterno e non prevede orari.

Sede: Biblioteca Alfredo Oriani via Corrado Ricci 26, Ravenna

Progetto a cura di Marco Miccoli di Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna.