Proiezioni Gratuite all’Arena Borghesi di Faenza

Ultima proiezione dell’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza della Molinella. L’edizione di questa estate, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna. L’ingresso è gratuito, a settembre iniziano le proiezioni alle 21,15. Aspettando… Made in Italy 2020 venerdì 4 settembre Carracci – La rivoluzione silenziosa di Giulia Giapponese.

Commentano il film Giulia Giapponese regista e Marco Riccòmini, sceneggiatore e protagonista del film. Il film fa parte della rassegna “Doc in Tour 2020”, organizzato da Fice Emilia Romagna.

Un road movie, che narra l’essenza dell’arte dei Carracci, le dinamiche del lavoro di gruppo (i Carracci sono il primo collettivo artistico della storia) e l’enorme eredità lasciata dall’insieme delle opere che i tre artisti hanno prodotto secondo un’estetica portatrice di un valore ancora attuale, che si potrebbe definire “del fare”. I Carracci erano infatti più che semplici pittori: a Bologna fondarono l’Accademia degli Incamminati, scuola d’arte e di vita, dove gli allievi imparavano a concentrarsi sulla riproduzione del reale anziché del verosimile.