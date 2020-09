A Russi La Toscanini Next Sax Quintet per l’Emilia Romagna Festival

Sabato 5 settembre l’Emilia Romagna Festival arriverà a Russi, dove, alle ore 21 nel giardino della Rocca “T. Melandri”, si esibirà il Sax Quintet de La Toscanini Next. Un quintetto alla ricerca di nuovi repertori in grado di coinvolgere generi e stili differenti, dal jazz al contemporaneo, dal musical all’elettronica, unendo sonorità classiche al pop sinfonico. Tutto ciò con un’attenzione particolare anche al cinema, alla magia della musica per le immagini, alle funzioni drammaturgiche del suono con un repertorio di colonne sonore da Oscar.

La Toscanini Next Sax Quintet

Andrea Coruzzi – sax soprano e bandoneon

Alessandro Salaroli – sax contralto

Luca Crusco – sax contralto

Ethan Bonini – sax tenore

Eoin Setti – sax baritono

NINO ROTA

La dolce vita (arr. Massimo Ferraguti)

JOHN KANDER

New York, New York

SCOTT JOPLIN

The entertainer

PAUL DESMOND

Take five

GEORGE GERSHWIN

Lady, Be Good

ANDREA CORUZZI

Tango para mi Hermana

DAVE BRUBECK

Blue rondò à la turk

ASTOR PIAZZOLLA

Oblivion