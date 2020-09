La dama del settecentenario, il giallo di Nello Agusani al Bagno Nautilus di Punta Marina

Martedì 8 settembre alle ore 18.30 presso il Bagno Nautilus in Lungomare Colombo 31 a Punta Marina di Ravenna, avrà luogo la presentazione del romanzo poliziesco di Nello Agusani “La dama del settecentenario”, fresco di stampa per le Edizioni del Girasole. Il volume è il numero 3 della collana dantesca “Fuori dalla selva” e reca una introduzione di Luciano Fuschini e una postfazione di Ivan Simonini. Sarà presente l’Autore. Al centro del romanzo l’operazione DA.MA. (Dante e Maometto) condotta dal Commissario Matteucci, tornato a Ravenna per la minaccia di attentato alla Tomba di Dante.

Alle ore 20.00 è prevista una “cena di pesce con delitto” cui parteciperà l’attore Franco Costantini che interpreterà alcuni passi del libro. Per info e prenotazioni (entro il 6 settembre) telefonare a 0544.437136 oppure 392.0077467.