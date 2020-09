Teatro Goldoni di Bagnacavallo: da lunedì 7 settembre la campagna di richiesta voucher per i biglietti non utilizzati

Da lunedì 7 a sabato 12 settembre sarà aperta la campagna di richiesta voucher per i biglietti non utilizzati degli spettacoli annullati della Stagione 2019/2020 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Tali voucher avranno validità per 18 mesi dalla data di emissione e potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti o abbonamenti della futura programmazione del Teatro Goldoni. Nello specifico, tali biglietti riguardano gli spettacoli Chi vive giace del Teatro Biondo di Palermo e Duum dei Sonics, per il quale era prevista anche una replica fuori abbonamento. La richiesta del voucher può essere effettuata via email (all’indirizzo voucher@accademiaperduta.it), oppure recandosi personalmente alla biglietteria del Teatro Goldoni nel periodo sopra indicato dalle ore 10 alle ore 13. Ulteriori dettagli, così come il modulo stesso di richiesta voucher, sono disponibili su www.accademiaperduta.it / Info: tel. 0545 64330 / teatrogoldoni@accademiaperduta.it / info@accademiaperduta.it