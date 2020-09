Concerto dei ravennati Rigolò all’Hana-bi di Marina di Ravenna

martedì 8 settembre alle 21.30, il palco sotto la tettoia dell’Hana-bi di Marina di Ravenna ospiterà il concerto dei Rigolò: una voce calda soffia sulla chitarra elettrica il suo rilassato tormento, si scontra con una voce cristallina e con un violoncello distorto; basso e batterie ruotano intorno spinti da un vento freddo ed elettrico, un vortice sempre più forte che man mano perde intensità. Questo è il riassunto di “Tornado”, l’ultimo album dei ravennati Rigolò, creatura fondata da Andrea Carella nel 2010, che da progetto solista è ben presto diventato quartetto insieme a Jenny Burnazzi, Andrea Napolitano e Alessandro Reggiani Romagnoli. Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid.

Coprodotto e registrato da Mattia Coletti, che ne ha curato anche la fase di missaggio, e da Brian Deck (Iron&Wine, Sage Francis, Califone, Modest Mouse, ecc.), che si è occupato del mastering, l’ultimo lavoro della band ravennate si differenzia da quelli precedenti in favore di un suono pieno, ricco, istintivo che ha preso forma lavorando per sottrazione.

I ritmi incalzanti riportano a una dimensione corporea e materica e sono il segno di ciò che resta del momento compositivo originario. La struttura armonica si rivela, con immediatezza, al sostegno di melodie taglienti, per rendere più esplicito un incontro di opposti che non si completano. Il risultato di quest’incontro è per i Rigolò quello devastante di un tornado, quello di “Happyness” che si genera in una coppia che tenta di spazzare via l’individualità mascherandosi di apparenze, quello dei pensieri di un uomo che si incontrano con i pensieri di una società o di una religione e diventano devastanti (“Borders”).

“Tornado” raccoglie i suoni e gli umori della casa in cui è stato registrato, la casa dove vivono Andrea e Jenny, fondatori dei Rigolò; il senso di questa scelta è di condividere e fissare il momento creativo con naturalezza, quella da cui i brani prendono forma, all’interno di una stanza con un grande tappeto al centro, lo stesso luogo in cui viene girato il video che accompagna il singolo. Una scelta apparentemente claustrofobica ma che indirizza e sostiene la ricerca verso una via di uscita a occhi chiusi, un viaggio all’interno di se stessi tra le criticità del mondo, volando su quel tappeto in cui accade tutto.

Nella musica dei Rigolò sonorità noise e soniche si intrecciano a melodie folk e atmosfere cinematografiche d’antan. La linea narrativa della loro musica è intrisa di un umore solare e poetico, che si esprime in limpide tinte folk quanto in spunti più chiaramente pop-rock, con progressioni strumentali e aperture melodiche di notevole suggestione. Sfumature, piccoli fruscii, impercettibili battiti sonori e un po’ di elettronica, inserita in modo delicato e sempre al servizio dell’acustica. Il loro live è sempre un’esperienza emozionante, per il pubblico e per gli stessi artisti. La band è attiva dal 2010 e ha finora pubblicato quattro album.