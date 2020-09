Il Covid non ferma il successo per il Teatro dei Burattini a Cervia

In uno scenario di totale incertezza dettata dall’emergenza Covid, ogni previsione era completamente azzardata, ed invece, la kermesse estiva dei burattini ha ottenuto un successo addirittura maggiore rispetto all’anno precedente.

“Il pubblico, prevalentemente composto da famiglie – commenta l’ideatore della manifestazione Vladimiro Strinati – ha risposto positivamente, facendo registrare un aumento cospicuo di presenze rispetto al 2019: circa 100 perone in più per ognuna delle 7 serate in programma. Sono state messe in campo tutte le norme di prevenzione previste per minimizzare il rischio contagio, grazie soprattutto all’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione i volontari della Cooperativa Le Tegole e della Pubblica Sicurezza”.