MEI 2020, esce programma parziale con tantissimi nomi: Ernia, Leon Faun, Piero Pelù, Tosca e tanti altri

Ecco un primo programma del MEI 2020, ancora parziale ma già con tantissimi nomi ‘per un festival di Serie A della Musica’

MEI 2020

2, 3 e 4 A FAENZA

Tre giorni dedicati alla musica indipendente italiana

A ERNIA

IL PREMIO GIOVANI MEI-EXITWELL

“Per il miglior progetto dell’anno 2020”

SABATO 3 in Piazza Del Popolo a FAENZA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

ospite anche il giovane talento LEON FAUN fra i volti più originali della nuova scena rap italiana

I PIANOTERRA vincono il primo STREAMING FESTIVAL

Tra i patrocinatori del MEI c’è Medici Senza Frontiere, da quest’anno. Gli spazi espositivi sono aperti gratuitamente a tutte le

associazioni di volontariato come la Croce Rossa Italiana e tante altre di Faenza che non hanno potuto allestire eventi e altre iniziative per raccolte fondi che potranno fare durante il MEI.

MEI e ExitWell tornano insieme per segnalare i migliori progetti emergenti della nuova musica italiana.

Come detto, Il PREMIO GIOVANI MEI – EXITWELL di questa edizione va al cantautore e rapper milanese ERNIA “per il miglior progetto dell’anno 2020”. Al giovane artista vengono riconosciuti il valore e il successo dell’acclamato terzo disco, “Gemelli” (Island Records/Universal), accolto da pubblico e critica come uno dei migliori lavori della scena rap, trap e graffiti pop.

«Ernia ha saputo trovare il punto di incontro tra forma e contenuto, con una nuova espressività – questa la motivazione nelle parole di nelle parole di Riccardo De Stefano, direttore editoriale di ExitWell – linguaggio attuale, contemporaneo e fresco si accosta in “Gemelli” a una profondità di una scrittura complessa, poliedrica, capace di attraversare i generi e gli

approcci, mostrandoci come il rap sia sempre di più capace di sorprendere»

Si è intanto appena svolta online la prima edizione dello Streaming Festival, con la messa in onda dei 45 video finalisti del Premio PIVI per il Miglior Videoclip Indipendente Italiano. Il pubblico, che ha espresso il suo voto su Facebook e Instagram, ha decretato la vittoria dei Pianoterra con il video “Semplice”, girato durante la quarantena. Al secondo posto si è posizionato Alessandro Ragazzo con “ ” e al terzo posto i Mexico 86 con “Non è normale.

Venerdì 2 Ottobre, in Piazza del Popolo, in programma il concerto “Buon Compleanno Castellina”, un omaggio dell’Orchestra Castellina-Pasi al Maestro Castellina per il centenario della sua nascita.

Sabato 3 saranno presenti PIERO PELÙ, per ritirare il Premio per i suoi 40 anni di carriera, e TOSCA, che riceverà il Premio Nilla Pizzi come miglior artista in gara al 70^ Festival di Sanremo.

Domenica 4 riceveranno il premio per i 40 anni di carriera anche GIANNI MAROCCOLO e GHIGO RENZULLI, che per l’occasione presenterà anche un libro sulla new wave fiorentina degli anni Ottanta, assieme allo scrittore Bruno Casini. Sempre , sul palco di Piazza del Popolo salirà anche OMAR PEDRINI, che riceverà la Targa per i 25 anni di “2020 Speedball”.

Al MEI non mancheranno anche quest’anno il Premio dei Premi, in cui si confrontano i vincitori dei concorsi intitolati a storici artisti scomparsi (3 ottobre, Teatro Masini); il premio PIVI per il miglior videoclip italiano indipendente e il premio #FattoeVistoinCasa, rivolto agli artisti che hanno continuato la loro attività anche durante la quarantena; la consegna della

Targa Mei Musicletter, che quest’anno premia Il Giornale della Musica e Going Underground di Monica Mazzoli come “Miglior sito web” e “Miglior Blog personale” e Goodfellas con il Premio Speciale – Targa Mei Musicletter per

il “Miglior Distributore Discografico”; la 2^ Fiera del Disco di Faenza, insieme all’Expo degli strumenti musicali, alla Fiera dell’Editoria Indipendente e al Mercato Vintage; il Forum del Giornalismo Musicale, con incontri, assemblee e seminari (3 e 4 ottobre). Si terrà inoltre la finale del contest “ARRANGIAMI! 100 ANNI PER IL FUTURO” organizzato dal MEI con il Gruppo Editoriale Bixio, con Claudio Simonetti, Claver Gold e Donatella Del

Monaco.

A saranno annunciati anche i vincitori del premio PIMI – Miglior Artista Indipendente dell’anno e del premio Migliore Band Emergenten dell’anno, oltre ai vincitori del premio PIVI, del MEI Superstage e dei

Giovani Talenti dell’Emilia-Romagna.

