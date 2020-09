L’Emilia Romagna Festival in dirittura d’arrivo con il Quaranta quartet ad Alfonsine

Mercoledì 9 settembre alle 21 nel Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, per la XX edizione dell’Emilia Romagna Festival, che si avvia ormai alla chiusura, si esibirà il quartetto tutto al femminile, Quarantaquartet, composto da Letizia Ragazzini ai sassofoni, Pamela Falconi al flauto, Giulia Costa al violoncello e Carmen Falconi al pianoforte, con The Italian Swing, un concerto interamente basato sulla musica jazz italiana degli anni ’40.

Il progetto Quarantaquartet nasce dall’unione di quattro musiciste provenienti dagli studi classici e jazz. Questa formazione si propone di diffondere la musica degli anni ’40, rivisitandola e contaminandola con la pratica dell’improvvisazione jazzistica. Il gruppo, composto da sassofono, flauto, violoncello e pianoforte, grazie alla commistione e al dialogo inconsueto tra questi strumenti, riesce a dare origine a situazioni ed atmosfere ora briose e frizzanti ora dolci e romantiche, tipiche dell’epoca in cui la musica veniva interpretata dalle voci di grandi artisti quali Alberto Rabagliati, Natalino Otto, il Trio Lescano, il Quartetto Cetra e dalle grandi orchestre come quella di Pippo Barzizza, portate alla ribalta dalla radio. Le voci del sax e del flauto, accompagnate dal pianoforte, dialogando col violoncello, conducono gli ascoltatori in un mondo fatto di sogni, ricordi ed emozioni sempre nuove e vive.

Letizia Ragazzini, laureata in sassofono e flauto traverso, ha studiato e si è perfezionata con maestri di fama internazionale, completando la propria formazione tra l’Italia, gli Stati Uniti e la Spagna; ha suonato al fianco di Gilberto Gil, Ugo Pagliai e Albero Sordi, ed ha inciso in CD e DVD i Concerti Grossi n. 1 e 2 di Bacalov con i New Trolls. Attualmente collabora, tra i tanti, con la cantante Antonella Ruggiero. Vincitrice di numerosi concorsi, svolge un’intensa attività concertistica riuscendo sempre a spaziare tra classica e jazz.

Pamela Falconi, flautista sopraffina, particolarmente versata nel patrimonio musicale novecentesco, sperimenta la contaminazione tra musica colta, popolare e jazz. Giulia Costa, violoncellista, ha al suo attivo un’intensa attività concertistica con varie orchestre e collabora con varie formazioni cameristiche, spaziando dal repertorio barocco alle produzioni di musica leggera. Ha inciso con nomi leggendari della musica pop italiana quali Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Malika Ayane, Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Simona Molinari e Fausto Leali. Carmen Falconi, pianista versata sia nel genere classico, soprattutto cameristico, sia nell’improvvisazione cameristica, affianca all’attività didattica un’intensa attività concertistica. Dal 2000 al 2006 ha tenuto per conto del Comune di Imola diverse conferenze-concerto rivolte agli adulti, riguardanti il rapporto tra la musica e le altre arti, con esibizioni dal vivo a tema.

In caso di maltempo verrà data comunicazione su modifiche di data/sede o cancellazione del concerto attraverso i canali ERF.

Ingresso

È vivamente consigliata la prenotazione a 0544 866648, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì – il giorno del concerto anche dalle 14 alle 16. È possibile prenotare un massimo di due posti per persona in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale.