Collettiva degli Acquerellisti Faentini al Rione Verde di Faenza

Sarà visitabile da giovedì 10 settembre fino a sabato 10 ottobre al Rione Verde in Via Cavour 37 a Faenza, con inaugurazione sabato 12 settembre alle 17.30, la mostra dal titolo “Decameron Art 2020 – Ricordi ed emozioni ad acquerello di sette settimane e mezzo in lock down” del gruppo LA “BRIGATA” DEGLI ACQUERELLISTI DELLA DECAMERON ART 2020 composto da Massimo Balbi, Delvio e Luana Biserni, Giuseppina Bosi, Milena Brancaleoni, Antonella Ciani, Rossella Civolani, Giuseppe Deliso, Nicoletta Gentili, Santa Martini, Roberta Savolini, Christiane Tschopp, Marina Zaramella e guidato da Marinella Zaccherini.

Il progetto, nato tra i corsisti dell’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”, seguiti dall’insegnante e pittrice Marinella Zaccherini che lo ha ideato, prevedeva per gli stessi la realizzazione di disegni e acquerelli a tema durante il periodo del lock down. La mostra sarà presenziata dall’artista Idilio Galeotti. Nel corso dell’inaugurazione verrà sigillata la “capsula del tempo”, un manufatto in cotto ad opera di Marina Zaramella e affidato al Rione Verde di Faenza, che conterrà ricordi della pandemia (guanti in lattice, mascherine, gel alcolico, nonché il manifesto della mostra e relativa brochure, segnalibri realizzati dagli artisti e pensieri vari di questo particolare periodo), da aprirsi fra 10 anni alla presenza degli stessi artisti o loro discendenti con l’auspicio che la pandemia sia per allora un lontano momento storico da ricordare con stupore.