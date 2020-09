La popstar italiana Neja sbarca a Milano Marittima per un concerto omaggio alla città

Milano Marittima Vip Club associazione concepita specificamente per la promozione e la valorizzazione di qualità del territorio, è lieta di offrire alla comunità cittadina una performance artistico-musicale della popstar Neja, evento concepito come tributo omaggio alla “Città più bella della Riviera Adriatica”, nonché alla “città-giardino più bella d’Italia”. La serata, in programma il 12 settembre, sarà ripresa e successivamente trasmessa sul bouquet televisivo SKY.

La serata è programmata presso lo storico locale Cafè della Rotonda, sulla Rotonda I° Maggio in centro a Milano Marittima dalle ore 21; la performance verrà realizzata appositamente per allietare tutti i turisti e avventori del passeggio nel cuore di Milano Marittima nell’ultimo weekend effettivo della stagione. L’evento gratuito offerto alla comunità (rappresentata dall’amministrazione comunale di Cervia) costituisce il debutto di una importante serie di attività e iniziative di rilievo atte a promuovere ai massimi livelli competitivi la piazza di Cervia-Milano Marittima rispetto a tante altre località “trendy”, specie all’estero.