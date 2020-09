Mercato Europeo dei Sapori d’Europa: tutti gli eventi collaterali a Cervia

Si terrà anche quest’anno, dall’11 al 13 settembre il Mercato Europeo dei Sapori di Europa in piazza Andrea Costa a Cervia. Non essendo solo un evento enogastronomico, sono stati riconfermati anche gli immancabili eventi culturali collaterali:

· In piazza Garibaldi è in programma la mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio.

· Ai Magazzini del Sale sarà possibile ammirare l’esposizione di illustrazioni “Correva l’anno 1927” di Achille Beltrame e la mostra di pittura di Pietro Bartolini aperta dall’8 al 13 settembre dalle 10 alle 23.

· Nella sala Rubicone è allestita la mostra fotografica a scopo benefico a cura del “Circolo Fotografico Cervese” e del “Gruppo fotografico cervese”. Il ricavato sarà devoluto al gruppo “Sei di Cervia se…” per il progetto “Un semaforo per tutti”. La mostra è visitabile venerdì e sabato dalle 18 alle 23 e domenica dalle 10 alle 22.

Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e regionali per prevenire la diffusione di Covid 19 mentre gli stand saranno predisposti in modo da garantire “spazi calmi” per il corretto deflusso del pubblico, evitando quindi il pericolo di assembramenti.

L’organizzazione, tuttavia, ricorda e invita i partecipanti a munirsi di mascherina e di igienizzare frequentemente le mani e di seguire la segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento.

Sarà presente, inoltre, personale qualificato che vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina.

Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.