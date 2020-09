Villanova di Bagnacavallo. Al via la 36esima edizione della Sagra Erbe Palustri

Prenderà il via venerdì 11 settembre per proseguire fino a lunedì 14 settembre a Villanova di Bagnacavallo la trentaseiesima edizione della Sagra delle Erbe Palustri, che quest’anno è stata riorganizzata e rivista in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19.

La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune e rappresenta un’opportunità unica per apprezzare l’abilità degli artigiani villanovesi del “Cantiere Aperto” e dei cestai e intrecciatori ospiti.

Tornerà nelle piazze e vie del centro, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13, il mercatino La Soffitta in piazza. I banchi saranno opportunamente distanziati e i visitatori potranno muoversi al suo interno soltanto indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale.

Nel parco pubblico ci sarà un’area dedicata ai bambini con piccoli spettacoli e laboratori, mentre non sono previste animazioni itineranti.

La Sala Azzurra del Palazzone e l’Ecomuseo ospiteranno mostre ad accesso contingentato, sono inoltre in programma alcuni eventi collaterali su prenotazione. Nel pomeriggio di sabato, alle 15.30, è prevista la camminata Lungo il Lamone con Dante, che rientra nel programma degli eventi Incontro a Dante a cura delle guide indipendenti di Ravenna e dell’associazione Il Cammino di Dante. I partecipanti saranno condotti in una visita guidata lungo l’argine del Lamone, con intermezzi danteschi e letture finali presso l’Ecomuseo, interpretate da Giuseppe Bellosi (14 euro, info e prenotazioni 339 6463426).

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare la collezione dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri e l’Etnoparco “Villanova delle Capanne”. All’interno dell’Ecomuseo funzionerà, solo su prenotazione, la Locanda dell’allegra mutanda. Ingresso libero alle mostre e alla manifestazione. Tutte le attività in programma saranno svolte seguendo i protocolli di sicurezza anticontagio Covid-19. Il programma aggiornato è disponibile sul sito www.erbepalustri.it.