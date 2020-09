Ex presidente ISIA Faenza Anty Pansera riceve Compasso d’Oro alla Carriera

ADI, Associazione per il Disegno Industriale, ha premiato Anty Pansera con il Compasso d’Oro alla Carriera, dal 1954 il più autorevole premio di design in ambito internazionale. Critico e storico del design, Anty Pansera è stata presidente dell’ISIA di Faenza dal 2010 al 2016, esperienza che l’ha portata a pubblicare nel 2015 il saggio “La formazione del designer in Italia. Una storia lunga più di un secolo”.

A nome di tutti i docenti e del personale dell’ISIA di Faenza, il presidente Giovanna Cassese e il direttore Marinella Paderni hanno commentato: “siamo davvero felici ed orgogliosi per il meritato Compasso d’oro alla carriera ad Anty Pansera, da sempre legata alla città di Faenza. Come presidente ISIA dal 2010 al 2016 ha lasciato un segno importante firmando la convenzione con la Provincia per gli spazi di Palazzo Mazzolani, sede dell’ISIA, e ottenendo un finanziamento consistente dal MIUR per il loro restauro. Ha contribuito a portare in ISIA protagonisti del mondo del design e delle arti contemporanee e la sua azione è stata determinante per la costituzione della Conferenza dei Presidenti e Direttori Isia nel 2013 (presieduta da Giovanna Cassese). È dell’anno scorso la sua donazione di preziosi volumi alla nostra nuova biblioteca di design Bruno Munari e abbiamo con lei in cantiere ulteriori progetti di collaborazione come l’organizzazione di un grande convegno sul design ceramico”.

Anty Pansera ha firmato testi fondamentali, a cominciare dalle arti decorative e applicate con Storia e cronaca della Triennale (1978), che analizza il passaggio dalle Biennali di Monza alla Triennale di Milano, passando poi al disegno industriale con il volume scritto a quattro mani con Alfonso Grassi Atlante del design italiano 1940-1980 (1980). E ancora, solo per citarne alcuni, Il disegno del mobile italiano. Dal 1946 a oggi (1990) e Storia del disegno industriale in Italia (1993). Inoltre ha diretto la collana I designer italiani con Gillo Dorfles.

Affianca alla ricerca la consulenza per enti pubblici e per le aziende attraverso l’organizzazione di Archivi e Musei aziendali, tra cui quelli di Italtel, A. L. Colombo, Alessi, FiMaG – Aziende del Gruppo Guzzini. Particolare l’interesse e le sue analisi sull’apporto al progetto delle donne artiste/ artigiane/ designer. Nel 2009, con Luisa Bocchietto, Loredana Sarti e Patrizia Scarzella fonda l’Associazione DcomeDesign, di cui è presidente e da quel momento cura una serie di mostre dedicate alla progettualità femminile in tutta Italia.

Membro del Comitato direttivo della Design History Foundation, è dal 2012 al 2015 nel CDA della Fondazione del Design Museum della Triennale di Milano e poi nel Comitato Scientifico dello stesso ente dal 2016 al 2018. Dal 2009 fa parte dell’Associazione italiana degli storici del design – A/I/S/Design. Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico del Quasar Institute for advanced design. È ambasciatore di Wellmade della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.