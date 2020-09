Concerto d’inizio vendemmia a Passogatto di Lugo con Moreno Lombardi e Arancia Meccanica Rock Band

A Passogatto di Lugo è in programma una serata musicale per augurare ai viticoltori una prospera raccolta nonostante le numerose difficoltà di questo 2020. Sabato 12 settembre alle 20.30 è in programma il concerto di inizio vendemmia. Per l’occasione Moreno Lombardi e la Arancia Meccanica Rock Band proporranno musiche da Vasco a Santana nell’area del Santuario della Beata Vergine di Loreto.