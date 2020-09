Faenza. “Decameron Art 2020” inaugura al Rione Verde

La mostra “Decameron Art 2020” verrà inaugurata sabato prossimo 12 settembre alle 17.30 nelle sale al piano terra del Rione Verde in Via Cavour 37. “Decameron Art 2020” è una mostra collettiva che propone ricordi ed emozioni ad acquerello di sette settimane e mezzo in lock down alla quale concorrono i pittori Antonella Ciani, Christiane Tchopp, Delvio e Luana Biserni, Giuseppe Delisio, Giuseppina Bosi, Marina Zaramella, Massimo Balbi, Milena Brancaleoni, Nicoletta Gentili, Roberta Savolini, Rossella Civolani, Santa Martini. L’evento, ideato da Marinella Zaccherini, sarà presenziato dall’artista Idilia Galeati e vedrà la sigillatura della “capsula del tempo”.

L’esposizione che è sostenuta da Rione Verde, MeM Studio d’arte, Corleto s.r.l., Carta Bianca editore, Arte immagine e centro benessere Lugo, potrà essere visitata tutti i giorni fino al 10 ottobre negli orari d’apertura del “greenTA Bar” del Rione Verde. L’ingresso all’inaugurazione di “Decameron Art 2020”, ricordi ed emozioni ad acquerello di sette settimane e mezzo in lock down, programmata per sabato prossimo 12 settembre alle 17.30, e le visite nel mese successivo sono liberi e aperti a tutti.