Ravenna. Festa del Volontariato in edizione ridotta ma con tanti premi e partecipanti

Il 12 settembre presso la piazza del Popolo di Ravenna in presenza del Sindaco Michele De Pascale, l’assessore al volontariato Giangi Baroncini, Silvana Silvagni vice presidente dell’associazione Per Gli Altri, Mirella Rossi Presidente della consulta del volontariato di Ravenna ed altre autorità territoriali, è andata in scena la 32esima edizione della Festa del Volontariato di Ravenna,organizzata quest’anno in una formula ridotta per via della Pandemia Covid-19. L’evento è stato organizzato da 19 associazioni e presentato dalla Dottoressa Tatiana Tchameni, volontaria attiva della Onlus Il Terzo Mondo.

Dopo i saluti degli organizzatori e delle autorità oltre alla bellissima sfilata organizzata dagli Ucraini, dai Rumeni e dai Camerunesi con abiti tradizionali frutto del laboratorio di cucito “Orli e Trame” di via Eraclea, il sindaco Michele De Pascale ha consegnato il riconoscimento del “Cittadino Solidale” 2020 a tutti i cittadini volontari che durante il periodo d’emergenza Covid-19 hanno scelto di rimanere a fianco di chi avesse bisogno.

Di quei valorosi cittadini solidali, siamo fieri ed orgogliosi di aver nominato per la premiazione i Signori: Giovanni Gianni Morgese, Marcello Iervolino e Sandro Pati tutti dell’associazione Cuore e Territorio; Raffaele Alberoni e Francesco Tondini entrambi della società sportiva UISP. Due realtà associative con le quali abbiamo attivamente collaborato durante questo periodo di lockdown.

Per l’ennesima volta attraverso la presenza dei ravennati in piazza del Popolo per celebrare questa 32esima edizione della Festa del Volontariato seppur organizzato in modalità ridotta, hanno dimostrato di essere sempre a fianco al mondo del volontariato ogni qual volta sia necessario.