The Closer Live si esibiscono al Roxy Bar di Bagnacavallo

Appuntamento acustico di fine estate al Roxy Bar di Bagnacavallo, per concludere con leggerezza questa lunga estate musicale. Sabato 12 settembre, a partire dalle 21.30, nel rispetto delle recenti disposizioni anti-Covid19, saliranno infatti sul palco del locale romagnolo i The Closer Live, per proporre una inedita versione semiacustica del loro repertorio, per una serata all’insegna di un pop-rock melodico, sofisticato e pieno di energia. Il repertorio dei The Closer Live parte infatti dai primi anni ‘80 per giungere fino ai successi italiani e internazionali degli ultimi anni, passando per gli anni ‘90 più “alternativi”. Sarà l’occasione per ascoltare brani di Nada, Alanis Morissette, Malika Ayane, Nina Zilli, Dido, Alice Merton, e tanti altri. I The Closer Live sono: Elisa Guerra (voce), Ivan Alessandroni (basso), Daniele Scarazzati (chitarra) e Marco Altieri (batteria). Il Roxy Bar è in Via Cristofori, 4 a Bagnacavallo.