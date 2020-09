Incontro letterario alla Rocca di Bagnara con la scrittrice Annalisa Negrini

Domenica 13 settembre alle 17 la corte della Rocca Sforzesca di Bagnara ospiterà “Meglio morsi che rimorsi”, incontro con la scrittrice Annalisa Negrini che presenterà i suoi romanzi “Due bipedi non fanno un quadripede” e “Ti conosco mascherina”.

All’iniziativa parteciperà anche Elisa Pelliconi di Imoladog che proporrà una dimostrazione di Rally-O, la disciplina che perfeziona l’affiatamento cane-padrone, con l’istruttrice Zaira Mor.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione poiché nel rispetto delle vigenti normative, i posti sono limitati. Per prenotare è possibile telefonare alla biblioteca comunale il lunedi, giovedi e venerdi dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0545 905550 oppure scrivendo a museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.

Per l’attività cinofila, che si svolgerà nel fossato antistante la rocca non é richiesta prenotazione ma si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza e l’uso della mascherina.

Annalisa Negrini nasce ad Imola nel 1968, frequenta il Liceo classico e si laurea in Lettere Moderne. È autrice di “Due bipedi non fanno un quadrupede” nel quale i veri protagonisti sono i cani e “Ti conosco mascherina”: quest’ultimo narra la storia di una casa come tante, durante il lockdown, che apre le porte ai lettori che vogliono sbirciare dentro: risse per il turno in doccia, viveri razionati, amiche svampite e vicini impiccioni. Manuale di sopravvivenza per prendere le misure alla giungla domestica.

Elisa Pelliconi, titolare di Imoladog, che è sia pensione per cani, che centro cinofilo che propone corsi di educazione cinofila, agility-dog, rally-O, treibball, puppyclass, stages con relatori esterni. Elisa sarà disponibile per consulenze, informazioni, domande sia sui cani di famiglia che più generiche.