Ravenna, nuovo anno scolastico: martedì la presentazione dei progetti dedicati al 7° Centenario Dantesco

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, a partire da lunedì 14 settembre, l’Amministrazione comunale, invece delle consuete visite ufficiali alle scuole del territorio, realizzerà brevi incontri informali con dirigenti e insegnanti, per non creare disagi organizzativi alle scuole stesse, impegnate a gestire nella maggior sicurezza possibile l’accesso, la permanenza e l’uscita degli studenti in ottemperanza alle normative anticovid. Martedì 15 settembre inoltre, alle 9 nella sala Dantesca della biblioteca Classense, si svolgerà la presentazione dei progetti delle scuole elementari, medie e superiori del territorio comunale dedicati a Dante per il settimo centenario della sua morte, da parte delle autorità scolastiche, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della ministra dell’Istruzione. Seguirà un breve sopralluogo all’istituto professionale statale Olivetti Callegari, oggetto di importanti lavori di riqualificazione.