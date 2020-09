Ravenna Nightmare Film Fest 2020. È aperta la call per i volontari della 18ma edizione

Ravenna Nightmare Film Fest, lo storico festival dedicato al lato oscuro del cinema, cerca volontari per la sua XVIII edizione, che si svolgerà online su MYmovies.it dal 31 ottobre all’8 novembre 2020.

La call è aperta a tutti gli appassionati di cinema interessati a partecipare alla realizzazione di un festival cinematografico internazionale in una veste inedita quale è quella della sala virtuale. Un’ edizione online presenta importanti sfide e opportunità che rendono ancora più prezioso il contributo dei volontari, i quali avranno l’occasione di partecipare attivamente all’evento collaborando a fianco dei responsabili dei diversi settori (in particolare comunicazione e ufficio stampa).

I requisiti minimi per la partecipazione sono la maggiore età, la disponibilità nelle giornate del Festival (con possibilità di incontri di preparazione nel mese di Ottobre) e la voglia di mettersi in gioco. Qualora siano interessati, i volontari potranno contribuire anche alla realizzazione della II edizione del festival di cinema per le scuole Visioni Fantastiche, che avrà luogo al Palazzo dei Congressi dal 9 al 15 novembre 2020.