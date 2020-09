Dante raccontato ai più piccoli. RavennAntica propone laboratori, narrazioni e letture

Con la presentazione ufficiale del programma delle celebrazioni dantesche “Viva Dante – Ravenna 2020/2021” si apre “l’anno del Sommo Poeta”, con numerose iniziative culturali sul territorio ravennate.

Tra le proposte messe in campo, RavennAntica ha il compito di promuovere un importante scambio culturale ed elaborare proposte di qualità volte alla conoscenza e alla fruizione diffusa del lascito dantesco.

A spasso con Dante è il titolo della rassegna di eventi, a cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica, che vogliono raccontare Dante ai più piccoli, con laboratori, narrazioni e letture. Si tengono da sabato 19 settembre fino a sabato 24 ottobre presso gli Antichi chiostri francescani e il Museo Tamo Mosaico, e sono rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni.

Sabato 19 settembre ore 17

Antichi chiostri francescani

Ma tu lo conosci Dante?

Narrazione e laboratorio di mosaico a tema dantesco.

Mercoledì 23 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Un viaggio da paura!

Lettura a tema dantesco.

Sabato 26 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Quasi come in una fiaba?

Narrazione e laboratorio grafico-creativo

Dante si perde in un bosco oscuro e tenebroso: ascoltiamo la storia e realizziamo una “selva oscura” in 3D.

Mercoledì 30 settembre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Un viaggio da paura!

Lettura a tema dantesco.

Sabato 3 ottobre ore 17.00

Antichi chiostri francescani

Fate, mostri e cani a tre teste…

Laboratorio di tecnica del mosaico

Un laboratorio di mosaico per incontrare insieme a Dante personaggi come Beatrice, Cerbero, il Minotauro, i centauri.

Sabato 10 ottobre ore 16.00

Museo Tamo Mosaico

Dante in Wonderland

Laboratorio di grafica creativa

Narrazione e laboratorio grafico per realizzare “l’aldilà” dantesco in 3D.

Sabato 17 ottobre ore 17.00

Museo Tamo Mosaico

E quindi uscimmo a riveder le stelle

Laboratorio di tecnica del mosaico

Riviviamo il viaggio di Dante e realizziamo una stella ispirata ai mosaici ravennati.

Sabato 24 ottobre ore 16.00

Museo Tamo Mosaico

Ma tu lo conosci Dante?

Narrazione e laboratorio di mosaico a tema dantesco.

Informazioni e iscrizioni (prenotazione obbligatoria): 0544 36136 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Per bambini da 5 a 11 anni.

Tariffa: € 6 a bambino – genitori gratuito.

Durata: 1 ora e 30 minuti.