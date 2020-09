Marco Masini a Ravenna per le riprese di un videoclip: piazza Kennedy si trasforma in set

Questa mattina, mercoledì 16 settembre, la centralissima Piazza Kennedy di Ravenna si è trasformata per alcune ore in un set cinematografico per le riprese del nuovo videoclip di Marco Masini “La parte chiara”, canzone appartenente all’album Masini + 1, 30th Anniversary, uscito nel 2020.

Alcuni frammenti della città compariranno dunque nel video della canzone, girato sotto la regia di Stefano Salvati, che porterà con sè un po’ delle bellezze ravennati. In piazza a dare il benvenuto all’artista, c’era l’assessore comunale Roberto Fagnani.