Ravenna. “Dante e la scienza”: il 17 settembre apre la mostra del Liceo Classico per celebrare i 700 anni della morte del Poeta

In occasione dell’apertura delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, giovedì 17 settembre alle 16 nei locali del liceo classico Dante Alighieri, con ingresso su via Di Roma, angolo via Carducci, sarà inaugurata la mostra “Dante e la scienza”, curata da Marco Bersanelli nel 2011, presente da allora nella scuola e recentemente restaurata.

Interverranno la dirigente scolastica Giuseppina Di Massa e un rappresentante dell’amministrazione comunale.

I protagonisti dell’evento saranno gli studenti del liceo ‘Alighieri’ che, a rotazione, accompagneranno i visitatori lungo un percorso che si snoda per tappe e che evidenzia, attraverso pannelli illustrati a tema, da un lato la complessità dell’architettura cosmologica della Commedia e, dall’ altro, la meraviglia che colpisce il lettore di Dante di fronte alla sua straordinaria capacità di ricondurre la molteplicità a sintesi unitaria intimamente ordinata.

Nel rispetto delle misure anti-covid19, la mostra sarà aperta su appuntamento e visitabile da un numero massimo di 8 ospiti per ciascun turno con percorso guidato e uscita su piazza Anita Garibaldi; l’accesso sarà consentito solo se muniti di mascherina.

I giorni di visita sono i seguenti: giovedì 17; venerdì 18; sabato 19; giovedì 24; venerdì 25; sabato 26 settembre; giovedì 1 ottobre; venerdì 2 ottobre; sabato 3 ottobre; per ogni giorno sono previsti quattro ingressi: alle 16, alle 16.45, alle 17,30; alle 18.15.

E’ possibile prenotarsi a partire da lunedì 14 settembre telefonando dalle 9 alle 12 allo 0544.30326.

In caso di disdetta si chiede di informare tempestivamente la scuola per consentire ad altri ospiti di partecipare.