Ravenna. Marco Masini e la sua troupe ospiti del ristorante La Campaza

Il popolare cantante Marco Masini, a Ravenna in questi giorni per girare un video musicale diretto dal regista Stefano Salvati, è stato ospite oggi a pranzo – assieme alla troupe del video e ai suoi collaboratori – del ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia.

Al termine del pranzo, Masini si è prestato volentieri ad alcune foto di rito e a firmare autografi. “Masini si è dimostrato un personaggio molto simpatico e davvero alla mano, come del resto appare nelle occasioni pubbliche”, ha detto lo chef della Campaza, Marco Iacullo, che ha avuto la possibilità di fare alcune foto assieme al cantante.