Apre domani la personale del pittore pugliese Antonio D’Antini

Apre i battenti domani, domenica 20 settembre, alla galleria “Arte & Vacanze” del Terme Beach Resort di Punta Marina, la mostra personale di Antonio D’Antini, curata come sempre dal direttore artistico da Andrea Petralia in collaborazione con mecenate.online e con la collaborazione di Art e Parquet House.

Foggiano, classe 1967, D’Antini predilige un surrealismo molto personale, che in anni recenti lo ha portato ad esporre praticamente in tutta Italia, e ad ottenere apprezzamenti da parte di numerosi critici.

Fra questi anche Vittorio Sgarbi, che commentando una sua opera ha scritto: “Conciliando paganesimo e cristianesimo, verrebbe da capire che per d’Antini la bellezza sia, piuttosto che fonte di peccato, mezzo di elevazione spirituale. Ma si tratta, evidentemente, di una visione onirica, come prevalentemente capita nei dipinti di D’Antini, e le visioni non sempre rispondono alla possibilità di essere interpretate puntualmente. Sono immaginazioni ad occhi chiusi, incanti, qualche volta beati, qualche altra inquietanti, trasposte in una pittura che asseconda a dovere l’irrazionale, semplificando il linguaggio figurativo in composizioni che tendono, invece, al rispetto di un certo ordine nell’equilibrare volumi e partiti cromatici”.

La mostra resterà aperta fino al 19 ottobre, tutti i giorni 24 ore su 24.