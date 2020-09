Ravenna. Festival Ammutinamenti: in Darsena ultimo spettacolo per la Vetrina. Al via i lavori di Prove d’Autore

Sabato 19 settembre si conclude la tre giorni dedicata alla Vetrina della giovane danza d’autore e si presentano i lavori di Prove d’Autore XL, nell’ambito di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore di Ravenna. Il Festival Ammutinamenti curato dall’Associazione Cantieri Danza è in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Dipartimento dello Spettacolo dal Vivo.

Giornata ricca di appuntamenti che ha inizio nel pomeriggio (ore 17.00) alla Darsena di città con lo spettacolo Evento, selezionato per la Vetrina, ideazione coreografica e danza di Jari Boldrini e Giulio Petrucci. Evento nasce dal desiderio di trasmettere un’esperienza del corpo senza nessun tipo di filtro. Il motore è il fulmineo scambio di informazioni del duo, dove i tempi ritmici rispondono ad un impulso visivo e la geometria dello spazio muta ripetutamente. Il risultato è l’unione delle identità dei due danzatori che generano azioni di sincronia corporea. Jari Boldrini e Giulio Petrucci condividono molteplici esperienze durante il loro percorso. Le loro formazioni seppur differenti – uno diplomato Scaligero, l’altro formatosi presso l’Opus Ballet di Firenze – uniscono i loro interessi comuni. Collaborano con realtà italiane ed estere e collezionano esperienze con i coreografi Fabrizio Favale, Virgilio Sieni, Stefano Questorio e la coreografa Cristina Kristal Rizzo. Nel 2018 realizzano un desiderio dando vita a “C.G.J. – Collettivo Giulio e Jari”. Entrano inoltre a far parte di Nexus Factory di Simona Bertozzi, organismo di sostegno alla danza che accoglie progetti artistici orientati alla ricerca di nuove forme di espressione.

Attesa e interesse per il coinvolgente Prove d’Autore XL, (ore 18.00) sul palcoscenico del Teatro Rasi. Prove d’Autore, azione del Network Anticorpi XL, offre a giovani coreografi e coreografe emergenti della danza contemporanea italiana la possibilità di misurare le proprie capacità autoriali confrontandosi con l’ideazione e la scrittura coreografica per ensemble di danzatori di formazione accademica al fine di mettere in connessione linguaggi coreutici diversi. Protagonisti di questa settima edizione dell’azione sono il duo artistico Ginevra Panzetti-Enrico Ticconi in scena con MMContemporary Dance Company e Giselda Ranieri con il Balletto Roma.

Juliet Juliet Juliet è il titolo del lavoro di Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi con i danzatori della MMContemporary Dance Company. Ispirato alla coppia di amanti Romeo e Giulietta, lo spettacolo mantiene e moltiplica solo una delle due figure desideranti. Lo scambio è sospeso, l’amante è immateriale, metafisico e il desiderio non prendendo luogo nell’altro, si cristallizza in pura rappresentazione. La direzione del pathos diventa astratta traiettoria unidirezionale, una linea di percorrenza in cui le figure coesistono in un individuale isolamento. La mancanza diventa vezzo espressivo che orna e abita le dimore del narciso. Giulietta collassa in se stessa, unica e clone. Il gesto lirico ispirato alla tensione plastica dei cantanti d’opera necessaria a lasciare spazio e intensità alla voce, ha guidato la ricerca coreografica e la composizione musicale. L’ironica danza di Giselda Ranieri si confronta invece con i danzatori del C.A.P. del Balletto di Roma nello spettacolo GLITCH: HERE WE GO AGAIN, coreografia per quartetto che si interrompe, si congela ogniqualvolta un interprete esce dal coro per narrare la sua storia. Il ritorno del singolo al gruppo sarà portatore di modifiche o tutto procederà come se niente fosse? Un carillon di stati d’animo e narrazioni su questo nuovo strano inizio che abbiamo vissuto e che ci ha toccati più o meno consciamente. Un dispositivo coreografico aperto all’incontro con quattro interpreti e al dialogo creato con loro durante il processo creativo.

Dalle ore 21 tutti al Teatro Alighieri per proseguire con la Vetrina con Jenga di Lia Claudia Latini, una mistura di visioni della natura miscelata ad una specie di vocabolario segreto che trascende lingue specifiche fuse con ritmi contemporanei. Gli schemi ritmici psichedelici infettivi si espandono e crescono in sfumature, mentre ci arrendiamo alla gioia incontaminata della danza. Lia Claudia Latini inizia il suo percorso studiando danza accademica, quindi classica, moderna e contemporanea. Parallelamente prosegue gli studi d’arte e si laurea in design della moda. Una connessione, questa, che influenza la sua visione artistica e la sua proposta. Questo percorso la porta a mescolare, ibridare linguaggi, schemi, strutture e trovare nuove immagini. Nel 2019 si aggiudica il 3° posto a Choreography 33 (Hannover), danza in Fioriture e in Sono Solo Tuo Padre di Giovanni Gava Leonarduzzi (compagnia Bellanda) e partecipa a Mash Jerusalem Competition, MasDanza24, Quinzena de Dança de Almada e FIDCDMX Festival (Città del Messico). Nel 2020 partecipa a FuoriFormato (Genova) e Artefici2020 – Residenze creative FVG, residenza artistica della compagnia Bellanda. Si prosegue con le coreografie di Nicola Simone Cisternino, che presenta Sobotta-the square, lavoro che si fonda sulla teoria di MacLeen di una trina strutturazione del cervello. Una ricerca delle similitudini tra le strutture anatomiche, la musica e lo spazio che definiscono i differenti bisogni. Lo spazio è definito, quadrato, e il tempo assume ritmo per permettere lo svolgimento degli eventi. Nicola Simone Cisternino si diploma presso il Centro Opus Ballet di Firenze in tecnica contemporanea, urbana e classica. Inizia il lavoro da professionista prima nella compagnia Petrillo Danza poi in quella di Virgilio Sieni e collabora con diverse realtà tra le quali Ritmi Sotterranei, Collettivo Cani, Compagnia Mda danza, Compagnia MuxArte, Kinkaleri, Piergiorgio Milano, Compagnia Abbondanza/Bertoni, Cristina Rizzo, Anton Lachky, Company Blu. Nel 2016 fonda il progetto “SA.NI.” con la danzatrice Sara Sguotti e lo “Stabile di Li” insieme a nove tra i più attivi danzatori del panorama italiano. Nel 2018 è finalista di DNA appunti coreografici, premio nazionale per nuovi coreografi. Nel 2020 è interprete nelle nuove produzioni di Silvia Gribaudi e Virgilio Sieni. Il palco passa poi a Lucrezia Gabrieli in scena con Stretching one’s arms again, progetto che desidera coinvolgere lo spettatore in un’esperienza visuale di astrazione della realtà. La scarpa da punta viene qui utilizzata non per nostalgia del passato, ma con fini attuali: uno strumento che ancora può essere esplorato e, cambiandone l’approccio, utilizzato per cercare nuove possibilità di movimento in cui è semplice prolungamento del corpo alla ricerca di un suo equilibrio. Lucrezia Gabrieli si forma presso il Centro Opus Ballet di Firenze, I.D.A. International Dance Association di Ravenna e svolge alcuni periodi di studio all’estero. Danza nel 2016 in Lady Body di Leonardo Diana ed è selezionata nel 2017 per la Biennale College e per Specific Training di Loris Petrillo. Nel 2018 presenta il suo primo assolo millimetro cubo a Fabbrica Europa PlatformA35. Dal 2019 danza in Turning_Orlando’s version di Alessandro Sciarroni ed è parte dello staff di Associazione Culturale RicercArti. Nello stesso anno viene inoltre selezionata per il progetto Anghiari Dance Hub. Si prosegue con l’estratto Another With You, tratto dallo spettacolo in fase di creazione di Matteo Vignali & Noemi Dalla Vecchia, lavoro che vuole evidenziare le svariate dinamiche di un rapporto di coppia, con piccoli e naturali eventi quotidiani che influenzano inevitabilmente il legame tra i due. Momenti in cui l’uno o l’altro possono però decidere di incontrarsi di nuovo e scrivere un altro pezzo di storia. Matteo Vignali e Noemi Dalla Vecchia sono due ballerini e giovani creativi di differente formazione. Matteo proviene dalla street dance e si forma con collettivi di spicco come Outrule, The Clouds/Botega, Buddha G e Piece of Mind mentre Noemi si forma come ballerina contemporanea presso il Centro Opus Ballet di Firenze. Dal 2019 lavorano in coppia come “VIDAVÈ”, un progetto che attraverso un linguaggio ibrido fonde tecniche di danza urbana e contemporanea. La Vetrina si conclude con Granito #estratto, lavoro portato in scena dal Collettivo Munerude, che mette in luce il divenire della materia attraverso un processo di trasformazione del corpo. Il progetto ha origine da un interesse e nei confronti del mondo naturale, dei processi di decomposizione di piante e frutti che si snodano in un tempo considerevole, necessario all’accadimento e alla trasformazione. Munerude è un collettivo artistico fondato nel 2017 da Francesca Antonino, Laura Chieffo e Ilaria Quaglia. La loro ricerca si concentra sulla corruzione della materia nel tempo. Nel 2018 è finalista del Premio Twain di Essere Creativo/HangartFest, con la creazione Rotten#1 Munerude debutta al Fog Festival 2019 per la Triennale Teatro Milano.

Per questo anno così particolare e complesso, inoltre, i tre festival regionali dedicati alla danza contemporanea d’autore, Danza Urbana (2 – 6 settembre), Gender Bender (7 – 18 settembre) e Ammutinamenti (12 – 20 settembre), hanno creato un coordinamento straordinario sul mese di settembre, mettendo in atto un’azione di concerto sulle date e sulle scelte artistiche, con l’obiettivo di offrire una proposta organica e articolata sulla danza contemporanea italiana in regione, lungo l’arco di tre settimane.

Per informazioni e prenotazioni: info@festivalammutinamenti.org